ЮНИСЕФ: На Донбассе более 750 учебных заведений повреждены обстрелами с начала конфликта

Образовательные учреждения должны оставаться безопасным пространством для детей. Об этом заявило представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.



«Атаки на детские сады и школы за последние восемь лет стали печальной реальностью для детей на востоке Украины. Более 750 учебных заведений было повреждено с начала конфликта, ограничивая обучение для тысяч детей с обеих сторон линии разграничения», — заявили в ЮНИСЕФ.



По словам авторов заявления, конфликт оказывает разрушительное влияние на психологическое состояние целого поколения на востоке Украины.



Более того, дети на востоке Украины вынуждены проживать на одной из наиболее загрязненных территорий в мире. «Каждый день они живут, играют, ходят в школу на участках, засоренных минами, неразорванными боеприпасами и другими смертельными взрывоопасными пережитками войны», — отмечают в фонде.



С начала конфликта ЮНИСЕФ работает на востоке Украины, организуя психологическую помощь и обучение по минной безопасности для более 180 тысяч детей, молодых людей и их родителей. ЮНИСЕФ также ремонтирует школы и детсады, доставляет образовательные материалы, такие, как учебные наборы, мебель и спортивное оборудование.



Фонд обратился с призывом ко всем сторонам «соблюдать Декларацию о безопасности школ и защищать детей и их опекунов от атак, независимо от обстоятельств, в которых они находятся».



Образовательные заведения должны оставаться «безопасным пространством, где дети должны быть защищены от угроз и кризисов, и надежным хранилищем, где они могут учиться, играть и расти по полной», — заявили в ЮНИСЕФ, добавив, что право детей на образование невозможно обезопасить в условиях конфликта, если без защиты находится само образование.



«ЮНИСЕФ продолжит работать с пострадавшими от конфликта общинами, оказывать жизненно необходимую помощь и обеспечивать насущные потребности наиболее уязвимых детей и их семей», — заверили в фонде.

Вчера, 17 февраля, боевики группировки «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.



Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.