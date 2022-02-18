Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЮНИСЕФ: На Донбассе более 750 учебных заведений повреждены обстрелами с начала конфликта

18 февраля 2022, 12:46

ЮНИСЕФ: На Донбассе более 750 учебных заведений повреждены обстрелами с начала конфликта

Образовательные учреждения должны оставаться безопасным пространством для детей. Об этом заявило представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

«Атаки на детские сады и школы за последние восемь лет стали печальной реальностью для детей на востоке Украины. Более 750 учебных заведений было повреждено с начала конфликта, ограничивая обучение для тысяч детей с обеих сторон линии разграничения», — заявили в ЮНИСЕФ.

По словам авторов заявления, конфликт оказывает разрушительное влияние на психологическое состояние целого поколения на востоке Украины.

Более того, дети на востоке Украины вынуждены проживать на одной из наиболее загрязненных территорий в мире. «Каждый день они живут, играют, ходят в школу на участках, засоренных минами, неразорванными боеприпасами и другими смертельными взрывоопасными пережитками войны», — отмечают в фонде.

С начала конфликта ЮНИСЕФ работает на востоке Украины, организуя психологическую помощь и обучение по минной безопасности для более 180 тысяч детей, молодых людей и их родителей. ЮНИСЕФ также ремонтирует школы и детсады, доставляет образовательные материалы, такие, как учебные наборы, мебель и спортивное оборудование.

Фонд обратился с призывом ко всем сторонам «соблюдать Декларацию о безопасности школ и защищать детей и их опекунов от атак, независимо от обстоятельств, в которых они находятся».

Образовательные заведения должны оставаться «безопасным пространством, где дети должны быть защищены от угроз и кризисов, и надежным хранилищем, где они могут учиться, играть и расти по полной», — заявили в ЮНИСЕФ, добавив, что право детей на образование невозможно обезопасить в условиях конфликта, если без защиты находится само образование.

«ЮНИСЕФ продолжит работать с пострадавшими от конфликта общинами, оказывать жизненно необходимую помощь и обеспечивать насущные потребности наиболее уязвимых детей и их семей», — заверили в фонде.

Вчера, 17 февраля, боевики группировки «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.

Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

Еще по теме

Организации
Юнисеф образовательные учреждения
Прочее
конфликт на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:44
Почти 1800 случаев коронавируса выявила «ДНР» за сутки
09:03
«ЛНР» сообщила о почти 400 новых случаях COVID-19
22:48
Донбасс накрыло артиллерией, «бездарный Минск». Главное
20:32
В «ДНР» заявили об эвакуации поселка под Донецком, а потом опровергли это
19:41
«ДНР» заявила о ранении жительницы Старомихайловки
15:12
«ЛНР» и «ДНР» заявили о повреждении жилых домов при обстрелах
12:23
«ДНР»: 1 821 заболевший коронавирусом, 23 человека умерли
08:53
«ЛНР»: 219 заболевших коронавирусом за сутки
22:29
«ДНР»: С марта проезд в транспорте подорожает еще в трех городах
21:00
Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное
20:42
В Донецке школьники вернутся к очному обучению
18:59
Обслуживал оргтехнику: «ДНР» отправила дончанина в колонию на 10 лет за «шпионаж»
16:42
Убитый на Донбассе командир подразделения «ЛНР» был россиянином — СМИ
15:56
В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
все новости
14:04
Совбез ООН не увидел признаков деэскалации у границ Украины, заявил МИД
13:54
ВСУ отрицают обстрелы населенных пунктов на Донабссе
13:28
Минобороны не подтверждает отвод российских войск от границ Украины
13:12
Ирландия призвала своих наблюдателей в СММ ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину
13:07
На Донетчине боевики обстреляли железную дорогу
12:56
В Украине обнаружили новый вариант штамма «Омикрон»
12:46
ЮНИСЕФ: На Донбассе более 750 учебных заведений повреждены обстрелами с начала конфликта
12:43
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию вокруг Украины
12:04
СБУ открыла уголовные производства против двух боевиков «ДНР»
11:55
В Vodafone назвали причину сбоя связи на Донбассе
11:22
На Луганщине за сутки 748 заболевших коронавирусом, 6 человек умерли
10:55
Резников рассказал об «аномальной» ситуации на Донбассе и опроверг наступление ВСУ
10:52
На Донетчине за сутки 1 833 заболевших ковидом, 15 человек умерли
10:46
Блинкен и Рау предложили вести диалог с РФ по трем направлениям
10:44
Почти 1800 случаев коронавируса выявила «ДНР» за сутки
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция