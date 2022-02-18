СБУ открыла уголовные производства против двух боевиков «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины открыла уголовные производства против двух боевиков, которые обстреливали украинские позиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что они принимали активное участия в боях под Мариуполем и Горловкой, применяя против сил АТО тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

По данным следствия, к группировке «ДНР» они добровольно присоединились в 2014 году.

Один из них является боевиком действующей группировки «Славянской бригады ДНР». Там он отвечает за сбор разведданных вблизи линии разграничения. При этом боевик продолжает обстреливать позиции подразделений ООС, говорится в сообщении.



Другой злоумышленник был назначен наводчиком 120 мм минометов, которые использовал в боевых действиях против украинских войск на территории Донбасса.



Против боевиков возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Им заочно объявлено о подозрении. Сейчас злоумышленники скрываются от украинского правосудия на временно оккупированной территории Донбасса, уточнили в СБУ.