Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Украины и ответ Москвы о гарантиях безопасности, который передан Западу. Об этом сообщил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Только что завершилось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, которое провел президент. Главной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей нашей промышленности, но, конечно же, говорили и о ситуации вокруг Украины с акцентом на растущую напряженность», — сказал Песков.



Он добавил, что «состоялся обмен мнениями и по теме гарантий безопасности для России с учетом того документа, который вчера был передан нашим западным оппонентам».

Ранее Песков заявил, что высказывания о планах вторжения России в Украину являются продолжением нагнетания ситуации. Так он прокомментировал, в частности, заявления президента США Джо Байдена.