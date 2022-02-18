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Минобороны не подтверждает отвод российских войск от границ Украины

18 февраля 2022, 13:28

Минобороны не подтверждает отвод российских войск от границ Украины

Информация об отведении российских войск от границ Украины не соответствует действительности. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на сегодняшнем часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Касательно ситуации вокруг украинских границ. Во-первых, мы не подтверждаем заявление российской стороны об отведении войск: этого не происходит, идет перемещение сил и средств», — сказал он.

По утверждению министра, в настоящее время подразделения войск РФ у границ Украины насчитывают примерно 129 тысяч наземного компонента, а если учесть еще морской и авиационный, то почти 149 тысяч.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто еще несколько тысяч человек. Также мы ожидаем, что к Черному морю подойдут ещё три корабля.

В-третьих, одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии, они также находятся в поле нашего внимания», — уточнил Резников.

Он заверил, что украинской разведке известны все передвижения, которые могут составить потенциальную угрозу для страны.

«Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение — мы их видим. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами и получаем подтверждение такой информации», — отметил глава Минобороны.

Во вторник министерство обороны России объявило о возвращении военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт.

НАТО не видит свидетельств деэскалации вокруг украинских границ. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.

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