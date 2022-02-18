«ДНР» заявила о попытке «диверсии» на заводе «Стирол»

Группировка «ДНР» заявила о неудавшейся попытке «диверсии» на заводе «Стирол» в Горловке.



Как сообщает «МГБ ДНР», якобы сегодня около 4 утра по московскому времени «украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака» на территории завода.



Утверждается, что во время попытки «диверсионно-террористического акта» был ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана медицинская помощь.



На месте работают «правоохранительные органы и спецслужбы», добавили в «МГБ».



При этом в сообщении ничего не говорится о том, что произошло с «диверсантами» и как удалось предотвратить «подрыв».

Сегодня ранее украинский штаб операции Объединенных сил заявил, что «противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины».





