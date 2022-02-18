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«Укрзализныця» запустила модернизированную электричку из Харькова на Донетчину

18 февраля 2022, 15:26

«Укрзализныця» запустила модернизированную электричку из Харькова на Донетчину

«Укрзализныця» презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В рамках презентации в первый рейс отправился инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков — Бахмут — Харьков. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«На пути следования он будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника, и будет отправляться из Харькова в 09:22, прибывать в Бахмут в 13:57.

Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка — Харьков, Харьков — Краматорск и Харьков — Славянск.

«Недавно мы запустили „Слобожанский экспресс“, который курсирует из Харькова в Попасную и из Харькова в Ворожбу и обеспечивает удобное сообщение жителям трех областей. Создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины, в частности, запуск обновленного электропоезда по маршруту Харьков — Бахмут, — это очередной важный шаг к улучшению железнодорожного сообщения в этом регионе», —заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

На маршруте Харьков — Бахмут — Харьков будет курсировать электропоезд, только что прошедший модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе. В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, система звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных слоев и имеет места для размещения велосипедов, отметили в УЗ.

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