Правозащитники установили 12 мест массовых захоронений в ОРЛО

На оккупированной территории Луганской области правозащитникам известно, как минимум, о 12-ти местах возможных массовых захоронений людей, погибших вследствие жестоких пыток. Об этом заявил заместитель директора Украинского национального центра развития мира Алексей Бида, передает «Укринформ».



«Доступа к этим территориям ни представители Международного комитета Красного Креста, ни представители украинских гуманитарных миссий не имеют, что создает простор для манипуляций и обвинений ВСУ в военных преступлениях, доказательства по которым проверить невозможно», — констатировал Бида на пресс-конференции «Преступления на Донбассе: удастся ли России переложить ответственность на Украину».



По словам эксперта, в этой ситуации очень важно, чтобы государство не только развенчивало фейки и информировало население о событиях, но и собирало доказательства международных преступлений, которые совершает Российская Федерация на украинских территориях.



«Именно РФ выходит из международных конвенций по военным преступлениям, именно РФ меняет свое национальное законодательство в части отсутствия наказания для людей, участвующих в незаконных вооруженных формированиях «в интересах Российской Федерации», — акцентирует Бида.



Он считает, что есть два способа фиксировать преступления на оккупированных территориях: первый — сбор информации из открытых источников (СМИ, форумы, группы в социальных сетях). Дальше — это сотрудничество со свидетелями, выехавшими на подконтрольную территорию, чтобы таким образом собирать доказательную базу.

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