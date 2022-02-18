Лавров назвал «капризом Зеленского» переговоры по гарантиям безопасности Украины

Москва не намерена обсуждать гарантии безопасности отдельно Украины, как предложил президент Владимир Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.



«Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз на ум пришел сегодня, хотя вчера он говорил лишь о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на самом высоком уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа», — сказал Лавров.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Минские соглашения составлены «бездарно» и поставили Украину в более слабую позицию. По его словам, необходимо принять глобальный документ по безопасности с гарантиями для Украины, который бы подписали в том числе США и РФ.