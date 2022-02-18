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«Это может поставить под угрозу Нормандский формат»: Глава МИД ФРГ высказалась о поставках оружия Киеву

18 февраля 2022, 17:31

«Это может поставить под угрозу Нормандский формат»: Глава МИД ФРГ высказалась о поставках оружия Киеву

Предоставление Германией оружия Украине поставит под угрозу Нормандский формат, что также будет большой угрозой безопасности для каждого гражданина в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает «Интерфакс-Украина».

«Для нас это не простое решение. Но если мы поставим этим шагом под угрозу Нормандский формат, что он не будет больше работать, это, с моей точки зрения, будет также большой угрозой безопасности для каждого гражданина в Украине, в связи с ситуацией вокруг контактной линии, в отдельных районах», — сказала Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

По ее словам, для каждого гражданина важно, чтобы стороны вернулись за стол переговоров, чтобы обсудить Минские договоренности.

«Но мы рассматриваем каждую просьбу, потому что мы стоим плечом к плечу с вами и вашими гражданами. Потому, когда вы попросили о шлемах, мы посмотрели, сколько шлемов мы можем предоставить, мне жаль, что их было только 5 тыс. Сейчас у нас есть новый список, мы рассматриваем его, что мы имеем, что мы можем сделать», — добавила Бербок.

Министр отметила, что Германия не считает что это момент, чтобы изменить свой курс относительно поставок вооружения на 180 градусов.

«Мы считаем, что это не тот момент, чтобы изменять наш курс на 180 градусов. Потому что мы не совсем одинаковы, несмотря на то, что стоим рядом. У нас разные пути и разная история», — указала Бербок.

Она подчеркнула, что Германия несет «историческую ответственность» не только перед Россией, но и перед Украиной.

«У нас другая ответственность за обеспечение международного порядка, чем у других. Если мы посмотрим на Польшу, Францию, они были атакованы нами, так же как страны СССР, и потому наша ответственность после Второй мировой войны была, что больше никогда со стороны Германии не будет войны и больше никогда не будет геноцида», — рассказала Бербок.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок 7 февраля сообщил, что Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поддержки Киева в сфере обороны. «Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства», — сказал он.

Правительство ФРГ неоднократно отвергало просьбы Киева о поставках оборонительного вооружения, аргументируя это опасениями привести к большей эскалации ситуации.

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