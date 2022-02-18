Байден сегодня выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден выступит в пятницу с заявлением о наращивании Россией военных сил на границе Украины, а также о том, какие усилия предпринимает Вашингтон по сдерживанию обострения. Об этом сообщает CNN.



Последний раз Байден говорил о кризисе вокруг Украины в четверг, 17 февраля. Тогда он вновь заявил, что есть «все признаки» того, что российское вторжение в Украину «произойдет в ближайшие несколько дней», и угроза нападения «очень высока».



«Она очень высока, потому что они не вывели ни одного из своих войск. Во-первых, они перебросили больше войск. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под ложным флагом, чтобы иметь повод для нападения. У нас есть все признаки того, что они готовы войти в Украину», — сказал он.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию ясно объявить об отсутствии намерений напасть на Украину и подтвердить это отведением войск от границы. Блинкен допускает, что Москва может использовать искусственный повод для вторжения — инсценировать теракт или провести реальную химическую атаку на гражданских.



По данным западной разведки, Россия продолжает наращивать свои силы вокруг украинской границы, почти половина боевых групп Москвы, окружающих Украину, сейчас находится в пределах 50 километров от границы.