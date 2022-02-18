Россия отказалась говорить в ТКГ о снижении напряженности на Донбассе

Россия отказалась от участия в инициированном Украиной внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в украинской делегации ТКГ.



«Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ. не состоялось из-за отказа российской стороны», — говорится в сообщении.



Там подчеркнули готовность Украины к немедленному обсуждению в рамках ТКГ вопросов деэскалации по ситуации с безопасностью на линии разграничения.