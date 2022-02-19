Глава «ДНР» объявил всеобщую мобилизацию

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объявил о подписании «указа о всеобщей мобилизации». Об этом говорится в его видеообращении, котрое опубликовано сегодня утром.



«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал Пушилин.



Он обратился «ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие» и призвал их «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей».



В пятницу, Пушилин заявил, что мужчин, которые хотят покинуть ОРДЛО, не будут выпускать через границу. Исключение сделано только для тех, кто вывозит семью на личном транспорте.



Что означет всеобщая мобилизация «ДНР»



Обновлено. Уже опубликован «указ» Пушилина о всеобщей мобилизации.



Согласно бумаге, датированной 19 февраля, «будет осуществлен призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставка техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва».



«Правительству ДНР» поручено организовать перевод экономики «на работу в условиях военного времени, обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации, а также выполнение иных мер, связанных с объявлением и проведением мобилизации, предусмотренных действующим законодательством».



«Указ» вступает в силу со дня его утверждения «парламентом ДНР». Сегодня утром «парламент» его уже утвердил на чрезвычайном заседании.

18 февраля глава «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Похожее заявление о нобходимости срочного выезда людей позже сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник. Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.



Как стало известно, Пушилин и Пасечник записали ролики с призывом покинуть ОРДЛО еще 16 февраля, на опубликовали их спустя два дня.



Президент России Владимир Путин поручил организовать прием беженцев из ОРДЛО в Ростовской области.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников. Также наступление опроверг главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



Украина расценивает сообщение об эвакуации людей в ОРДЛО как провокацию, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.