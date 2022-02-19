Глава «Нафтогаза» опроверг причастность Украины к подрыву газопровода в Луганске

Директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Украина не может быть причастна к взрыву газопровода в оккупированном Луганске, который произошел поздно вечером 18 февраля.



«Украина, к сожалению, после вторжения российских войск в 2014 году давно потеряла контроль над этим газопроводом. Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставок газа в Украину. Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе», — заявил Витренко.



В 2018 году Украина выиграла у российского «Газпромома» в Стокгольмском арбитраже спор об ответственности за поставки газа на оккупированные территории Донбасса. «И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял Газпром», — напомнил глава «Нафтогаза».



В компании «Луганскгаз», которая подчинена группировке «ЛНР» считают, что «причиной обоих взрывов является диверсия».

Главное управление разведки Минобороны 18 февраля заявило о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Ведомство призвало дончан не покидать домов и не пользоваться транспортом.



В центре Донецка на парковке у «дома правительства ДНР» взорвался автомобиль УАЗ начальника «народной милиции ДНР» Дениса Синенкова, сам он не пострадал.