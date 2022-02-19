Зеленский проведет встречи с Джонсоном, Шольцом и Харрис в Мюнхене. Сегодня же вернется в Киев

Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке. Об этом сообщает Офис президента.



Там уточнили, что Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Харрис, с представителями международных финансовых институций и «другими партнерами и друзьями Украины».



«Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины», — подчеркнули на Банковой.



Там добавили, что визит распланирован динамично, президент вернется в Киев сегодня.



Визид Зеленского в Мюнхен в сложившейся ситуации на Донбассе и у границ Украины в Офисе президента объяснили так: «Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины».



На Банковой заверили, что ситуация на востоке страны «полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны».