Наплыва людей на КПВВ «Станица Луганская» не наблюдается

Контрольный пункт пропуска «Станица Луганская» работает в штатном режиме, наплыва людей со стороны неподконтрольной территории не наблюдается.



«КПВВ открыты, функционируют в штатном режиме. По состоянию на 10:00 270 человек вышли на временно оккупированную территорию, а на подконтрольную — 305. Люди пересекают линию соприкосновения в штатном порядке», — рассказал спикер ГПСУ Андрей Лизогуб в комментарии «Новостям Донбасса».



В субботу глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник объявил всеобщую мобилизацию и запретил покидать отдельные районы Луганской области мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

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18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Первые автобусы с эвакуированными жителями отдельных районов Донбасса прибыли в Ростовскую область, людей разместят в лагерях. Группировка «ЛНР» приостановила учебный процесс на подконтрольной территории, а также объявила об эвакуации интернатов и детских домов.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.