Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»

В субботу рано утром боевики обстреляли из тяжелого вооружения подконтрольное им село Пикузы (бывш. Коминтерново) Волновахского района с целью дискредитации украинской армии. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке «Восток».



«Около 4:00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных», — говорится в сообщении.



Группировка «ДНР» заявила о ранении мирного жителя села Пикуз результате обстрела утром 19 февраля. Сообщается, что пострадал мужчина 1938 года рождения. Подтверждения этой информации на данный момент нет.