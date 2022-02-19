В России начались учения сил ядерной триады под руководством Путина

В России начались военные учения с участием сил ядерной триады под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.



Вместе с Путиным за пусками баллистических ракет наблюдает глава Беларуси Александр Лукашенко.



В Минобороны РФ заявили, что учения проводятся для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач.



Учения проходят на фоне эскалации вдоль линии соприкосновения на Донбассе и скопления российских сил вблизи украинских границ, которое по данным западной разведки, насчитывает до 190 тысяч военнослужащих РФ.

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В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Президент США Джо Байден считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, ето может произойти в ближайшие дни.