Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее

19 февраля 2022, 14:35

Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее

Сообщение группировки «ДНР» о попытке «диверсии» в районе Горловки, которое было распространено 18 февраля, не соответсвует действительнойти. Опубликованное видео якобы с камеры «украинского диверсанта» было создано еще 8 февраля, свидетельствуют метаданные ролика.

«Новости Донбасса» проверили информацию, скачав ролик с телеграм-канала «Народной милиции ДНР» и проверив его методанны с помощью онлайн-сервиса metadata2go.com.

При этом созданное 8 февраля видео хранилось в папке «2021», проект назывался «2021-02-04 ДРГ.prproj».


Во вчерашнем сообщении «Народной милиции ДНР» утверждалось, что в лесополосе под Горловкой «военнослужащие НМ ДНР» «пресекли попытку проникновения диверсионной группы», убив двух их них и еще трех ранив.

«Разведка ДНР» утверждала, что «диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки».

В качестве «доказательства преступных намерений украинской стороны» было опубликовано вышеупомянутое видео с экшен-камеры, которая была на якобы одном из убитых.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.

Читайте также:

Россия может использовать теракт или химатаку для вторжения в Украину — Блинкен

Еще по теме

Прочее
Пропаганда ДНР
Места
Горловка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:35
В Донецке сообщили о минировании двух гостиниц и четырех жилых комплексов
14:35
Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее
13:15
Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»
12:52
Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели
12:00
«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот
11:23
«ДНР»: Почти 1500 заболевших ковидом за сутки, 12 человек умерли
10:51
Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс
10:00
«ЛНР»: За сутки 268 заболевших COVID-19 и 8 умерших
09:42
Глава «Нафтогаза» опроверг причастность Украины к подрыву газопровода в Луганске
09:16
В «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию вслед за «ДНР»
08:23
Глава «ДНР» объявил всеобщую мобилизацию. Что это значит
23:33
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
23:07
Большие очереди наблюдаются на пунктах пропуска из ОРДЛО в Россию
23:03
Путин платит за эвакуацию, в Донецке готовят теракты. Главное
22:17
Разведка заявила о подготовке терактов в Донецке российскими спецслужбами, дончан просят не покидать дома
все новости
16:35
В Донецке сообщили о минировании двух гостиниц и четырех жилых комплексов
16:24
Делегация из нардепов и журналистов попала под обстрел на Донбассе
16:05
РФ заявила об обстреле границы со стороны Украины. Киев опроверг это
15:28
Двое спасателей получили ранения в результате обстрелов боевиков
14:44
Боевики обстреляли пожарно-спасательную часть в Счастье
14:37
Заседание ТКГ не состоялось из-за отказа РФ участвовать
14:35
Сообщение «ДНР» о «диверсии» в Горловке — фейк: видео снова создали заранее
14:19
В России начались учения сил ядерной триады под руководством Путина
13:56
TikTok заблокировала канал росСМИ после видео с Пушилиным
13:15
Боевики обстреляли свои позиции в Пикузах, чтобы обвинить ВСУ — ОТКГ «Восток»
12:52
Дончане массово снимают наличку, некоторые банкоматы опустели
12:24
На Донетчине обстрелом поврежден водопровод, 48 населенных пунктов остались без воды
12:00
«ДНР» остановила учебный процесс и вывозит детей-сирот
11:23
«ДНР»: Почти 1500 заболевших ковидом за сутки, 12 человек умерли
10:51
Россия закрыла въезд из Ростовской области на Донбасс
все новости
ВИДЕО
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция