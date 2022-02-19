Сообщение группировки «ДНР» о попытке «диверсии» в районе Горловки, которое было распространено 18 февраля, не соответсвует действительнойти. Опубликованное видео якобы с камеры «украинского диверсанта» было создано еще 8 февраля, свидетельствуют метаданные ролика.



«Новости Донбасса» проверили информацию, скачав ролик с телеграм-канала «Народной милиции ДНР» и проверив его методанны с помощью онлайн-сервиса metadata2go.com.

При этом созданное 8 февраля видео хранилось в папке «2021», проект назывался «2021-02-04 ДРГ.prproj».



Во вчерашнем сообщении «Народной милиции ДНР» утверждалось, что в лесополосе под Горловкой «военнослужащие НМ ДНР» «пресекли попытку проникновения диверсионной группы», убив двух их них и еще трех ранив.



«Разведка ДНР» утверждала, что «диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки».



В качестве «доказательства преступных намерений украинской стороны» было опубликовано вышеупомянутое видео с экшен-камеры, которая была на якобы одном из убитых.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.