Делегация из нардепов и журналистов попала под обстрел на Донбассе

Украинская делегация из представителей Верховной Рады и иностранных журналистов попала под обстрел на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявила спикер партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.



«На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие», — сообщила она.



Нардеп Виталий Безгин уточнил, что под артобстрел в районе Новолуганского попали нардепы Давид Арахамия, Юрий Мисягин и Александр Завитневич.



В субботу на линию соприкосновения по поручению президента направились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, а также народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая. Они посетили места, которые подверглись обстрелам за последние дни.

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