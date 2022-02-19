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В Донецке сообщили о минировании двух гостиниц и четырех жилых комплексов

19 февраля 2022, 16:35

В Донецке сообщили о минировании двух гостиниц и четырех жилых комплексов

Анонимная информация о минировании нескольких зданий в Киевском районе Донецка поступила сегодня днем. Об этом заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин в своем тоелеграм канале.

Якобы заминированы отели «Шахтар плаза» и «Доменик, жилые комплексы «Замковый», «Панорамный», «Европейский», «Евроград».

Сегодня ранее украинская разведка заявила, что в Донецк прибыли «подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести, серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов».

В феврале сообщения о минировании зданий в ОРДО участились.

Так, 1 февраля группировка «ДНР» заявляла, что в здании «администрации» Киевского района Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий университетов, учащиеся и персонал были эвакуированы. Взрывных устройств обнаружено не было.

11 февраля в Донецке поступили сообщения о минировании 15 зданий. По результатам проверки информация о взрывчатке не подтвердилась.

15 февраля в Донецке поступили сообщения об угрозе взрывов в 11 зданиях, никаких взрывных устройств найдено не было.

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