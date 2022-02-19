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Германия и Австрия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

19 февраля 2022, 18:16

Германия и Австрия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Правительства Германии и Австрии призвали своих граждан не ездить в Украину и немедленно покинуть страну, если они там находятся.

«Предостерегаем от поездок в Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас», — говорится в сообщении, опубликованном министерством иностранных дел Германии в субботу.

«Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти в связи с массовым присутствием и перемещением российских воинских частей вблизи границ Украины. Военное противостояние возможно в любой момент», — подчеркивается в сообщении.

В МИД Германии предупреждают, что «в случае нападения России на Украину возможности поддержки граждан Германии очень ограничены».

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прокомментировала ситуацию в эфире телеканала «Украина 24» и пояснила, что согласно законам, после заявлений, которые звучат, они обязаны предупредить немецких граждан, поскольку несут за них ответственность.

«Немцы, которые здесь имеют свои семьи, очень интегрированы в украинское общество, и мы им все-таки посоветуем оставить Украину. Но только потому, что если действительно случится наихудшее, мы не сможем их вот так лично забрать с собой и вывезти. Чем их меньше будет тут, тем легче нам работать дальше», — отметила посол.  

Министерство иностранных дел Австрии в субботу опубликовало сообщение, аналогичное немецкому МИД, предупредив, что «военные действия» могут быть фатальной угрозой.

Граждан Австрии также уведомляют, что консульская помощь в случае необходимости будет недоступна.

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