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Фейки 2014 года: Главком ВСУ отреагировал на сообщения об «обстрелах» Ростовской области

19 февраля 2022, 18:35

Фейки 2014 года: Главком ВСУ отреагировал на сообщения об «обстрелах» Ростовской области

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный прокомментировал сообщения российских СМИ о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области. Он заявил, что российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя ВСУ и нагнетая ситуацию. 

«Подразделения Объединенных сил не производили никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ. Информация, активно распространяющаяся в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины, является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще 2014 года», — говорится в заявлении Залужного, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, фейковым является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО «Град» и 122 мм снаряда в Ростовской области.

Он отметил, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отведения на расстоянии более 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня «Град» и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВС Украины.

«Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения», — подчеркнул Главком ВСУ.

 

19 февраля Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела приграничной территории Ростовской области якобы со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это «провокация и чистая ложь».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о якобы попадании украинских снарядов на территорию Ростовской области и подчеркнул, что Украина не заинтересована эскалировать ситуацию.

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Всу обстрелы фейки

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