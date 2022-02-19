Facebook заблокировал страницу «администрации» Горловки за сообщения об эвакуации

Социальная сеть Facebook временно заблокировала страницу «администрации» Горловки при группировке «ДНР». Причиной стала публикация об эвакуации людей из-за якобы угрозы боевых действий со стороны Украины. Об этом сообщил «мэр» Горловки от «ДНР» Иван Приходько в своем телеграм-канале.



По его словам, страницу заблокировали на сутки.



«Сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа. Причиной блокировки стала публикация о начале эвакуации жителей Горловки в Российскую Федерацию в связи с угрозой начала боевых действий со стороны украинских вооруженных сил», — сообщил Приходько.

Ранее социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского информагентства «РИА Новости» после публикации видео с обращениями глав группировок «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации людей в Россию.