Ситуация усложняется: Боевики 98 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики на Донбассе ведут интенсивные обстрелы, с начала суток в субботу их число достигло уже 98. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк на брифинге в Краматорске.



По его словам, обстрелы в основном ведутся из населенных пунктов.



«За последние три дня обстановка существенно усложняется. Если учитывать последние месяцы, то в среднем было до 5 нарушений режима тишины за сутки, то 17 февраля, например, за сутки было 60 нарушений…Были ранены два военных. За 18 февраля уже было 66 нарушений…И сегодня уже, по состоянию на 18:00, 98 нарушений. Из них 95 обстрелов, 86 из запрещенного вооружения», — сказал Павлюк.



Он напомнил, что двое украинских военных за сутки погибли в зоне ООС и еще четверо получили ранения.



«Вся циничность обстрелов в том, что они в основном проводятся из населенных пунктов. Артиллерия противника ведет огонь, прикрываясь гражданским населением. Мы принципиально не ведем огонь по людям, по местному населению», — подчеркнул командующий ООС.