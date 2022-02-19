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ООС: Число нарушений режима тишины боевиками возросло до 122 с начала суток

19 февраля 2022, 23:22

ООС: Число нарушений режима тишины боевиками возросло до 122 с начала суток

С начала суток в субботу штаб операции Объединенных сил зафиксировал 122 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом по состоянию на 22:00 сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, 108 нарушений произошло с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

«Противник задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение танков и крупнокалиберные пулеметы», — говорится в сообщении.

Также зафиксировано три пролета беспилотников боевиков, которые определяют как «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновления.

«Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права», — подчеркивают в штабе ООС.

С начала суток двое украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов, четверо получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

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