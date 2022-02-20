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За сутки на Донбассе штаб ООС зафиксировал 136 нарушений режима «тишины»

20 февраля 2022, 08:30

За сутки на Донбассе штаб ООС зафиксировал 136 нарушений режима «тишины»

За минувшие сутки, 19 февраля, украинская сторона зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Уточняется, что 116 обстрелов произошли с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Обстрелы велись практически по всей линии соприкосновения.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в больницах. Один военный получил боевую травму.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 82 обстрелах за минувшие сутки. Подчеркивается, что в результате обстрела поселка Зайцево зафиксированы повреждения по адресам: улица Рыбалко,186 (забор жилого дома); улица Рыбалко, 192 (остекление жилого дома, ворота и остекление гаража, осколками поврежден автомобиль). Кроме того, в «ДНР» рассказали, что недалеко от жилых домов также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Группировка «ЛНР» заявила о 49 нарушениях режима «тишины» за субботу.

С начал текущих суток со стороны НВФ украинская сторона зафиксировала 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного «Минском» вооружения, потерь нет.

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