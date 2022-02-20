«ЛНР» вывозит уголовные дела в Россию

Группировка «ЛНР» вывозит в Россию не только людей, но и уголовные дела, возбужденные подконтрольными ей органами с начала конфликта. Об этом сообщает осведомлённый источник «Новостей Донбасса».



По словам собеседника, сотрудники «прокуратуры ЛНР» уже несколько суток пакуют дела для их переправки в Ростов-на-Дону.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.