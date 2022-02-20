«ДНР» запретила культурно-массовые мероприятия

Группировка «ДНР» приостановила проведение культурно-массовых мероприятий на подконтрольной ей территории на фоне эскалации и эвакуации людей в Россию.



С 18 февраля приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием людей в учреждениях, находящихся в сфере управления «минкульта ДНР».

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.