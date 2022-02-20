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«ЛНР» показала разрушенный дом и заявила о гибели двух человек в результате боя

20 февраля 2022, 14:23

«ЛНР» показала разрушенный дом и заявила о гибели двух человек в результате боя

Разрушенный дом в Пионерском. Фото: «ЛИЦ» Разрушенный дом в Пионерском. Фото: «ЛИЦ»

Группировка «ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей села Пионерское (после декоммунизации Суходол) в «результате попытки прорыва ВСУ». Об этом сообщает пресс-служба «народной милиции ЛНР».

Утверждается, что якобы сегодня ранним утром «украинские вооруженные формирования, при поддержке артиллерии, форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе Пионерского».

Также «ЛНР» заявила о разрушении пяти жилых домов в Пионерском.

Сепаратисткой ресурс «ЛИЦ» опубликовал фото одного разрушенного частного дома, в котором, как утверждается, находились два человека, которые погибли.

Также опубликовано видео, на котором два члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР» описывают найденные останки. «Характерно просматривается кишечник и желудок», — сказал один. «Вот недогоревшие останки самих ребер», — добавил второй.

Если это действительно человеческие останки, то, видимо, их разорвало в результате взрыва.

Реакции украинской стороны на обвинения «ЛНР» на данный момент нет. В целом после обострения ситуации на Донбассе на этой неделе украинское военное командование неоднократно заявляло, что не обстреливает жилые кварталы неподконтрольной части Донбасса.

Президент Владимир Зеленский вчера обвинил боевиков «ДНР» и «ЛНР» в обстреле подконтрольной им территории с целью обвинить в этом Украину.

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