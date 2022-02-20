«ЛНР» обязала явиться в военкоматы даже тех, кто не получил повестку

Группировка «ЛНР» не озвучивает сроки проведения мобилизации и количество граждан, которое она намерена призвать, ссылаясь на то, что все «будет зависеть от условий».



«Это все будет зависеть от условий», — заявил журналистам глава «правительства ЛНР» Сергей Козлов, слова которого приводит «РИА Новости».



В отличие от группировки «ДНР», которая мобилизировала мужчин, пребывающих в запасе, в отдельных районах Луганской области призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. В военкомат обязывают прийти даже тех, кто не состоит на воинском учете и не получил повестку.



«В указе главы о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять», — заявил Козлов.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.