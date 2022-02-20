«ДНР» рассылает смс-ки с агитацией вступить в ряды боевиков

Оператор сотовой связи группировки «ДНР» «Феникс» рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации.



В сообщении утверждается, что «Киевом принято решение о наступлении», несмотря на многочисленные заявления высшего украинского руководства о том, что военные методы возвращения территорий даже не рассматриваются и не готовятся.



Напомним, в оккупированном Донецке начали появляться агитационные плакаты с призывом присоединиться к незаконным вооруженным формированиям. Сотрудники коммунальных служб развешивают по городу флаги России и «ДНР».



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.



Группировка «ЛНР» принудительно мобилизирует население, на Алчевском металлургическом комбинате людей забирают прямо от станка.