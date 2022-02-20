Ситуация на линии фронта: 53 нарушения тишины с полуночи

С начала суток на Донбассе зафиксировано 53 нарушения режима прекращения огня, 50 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Ранение получил один военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.



Под огнем оказались украинские позиции вблизи Авдеевки, Красногоровки, Гранитного, Старогнатовки, Луганского, Опытного, Песок, Новогнатовки, Счастья,Артема, Новотошковского, Тарамчука, Старомихайловки, Светлодарска, Золотого, Пивденного, Троицкого, Новотроицкого, Причепиловки, Павлополя, Болотенного, Крымского, Лопаскино, Новогригорьевки, Трудовского, Марьинки, Калиново, Николаевки, Новозвановки и Богдановки.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 и 122 мм, артиллерии калибра 122 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Пострадавший военный с осколочным ранением средней тяжести находится в медицинском учреждении. Его состояние — удовлетворительное.