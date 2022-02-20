Боевики уничтожили автомобиль наблюдателей СЦКК на мосту под Счастьем

Незаконные вооруженные формирования уничтожили грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации (СЦКК) на мосту возле КПВВ «Счастье» В Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил на Донбассе.

Отмечается, что боевики стреляли в сторону города Счастье из миномета калибра 120-мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета 3), крупнокалиберного пулемета (10 очередей). В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131.



В штабе подчеркнули, что подразделения ООС держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.



Вооруженные силы Украины отметили, что открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия боевиков создают угрозу жизни и здоровью украинских военных и мирных граждан.