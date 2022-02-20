Макрон договорился с Путиным о том, что Нормандская четверка продолжит работу

Президенты Франции и РФ договорились продолжить работу Нормандской четверки. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, «главы двух государств взяли на себя твердые обязательства осуществить все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира».



Лидеры Франции, Украины и РФ Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин на этих выходных проводят телефонные разговоры о ситуации в Украине.



Елисейский дворец сообщает, что итогом дипломатической работы, которую договорились усилить Макрон и Путин, должен стать саммит по вопросам безопасности в Европе. Главы МИД России и Франции обсудят организацию саммита в ближайшие дни.



Макрон в ходе телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 19 февраля, и в воскресенье, 20 февраля, поприветствовал хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации.



Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят «провокации киевских силовиков».



В Кремле добавили, что в целом «в продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации».



Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел разговор с Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для немедленного введения режима тишины в регионе.



Собеседники согласились с необходимостью дальнейших политико-дипломатических усилий международного сообщества для предотвращения эскалации российской агрессии.