Количество обстрелов на Донбассе растет

С начала суток на Донбассе незаконные вооруженные формирования 74 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 68 были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.



В штабе напомнили, что в результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Также при обстреле из минометов калибра 120-мм поврежден частный дом в поселке Зализне. Пострадавших среди мирных жителей нет.



Обстрелы велись из артиллерии калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.