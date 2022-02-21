Эскалация, «эвакуация» и принудительная мобилизация. Главные новости недели

Эскалация
На текущей неделе ежедневное количество обстрелов на Донбассе в разы увеличилось. С начала эскалации боевых действий вблизи линии разграничения на территории, подконтрольной правительству Украины, повреждены минимум сто
домовладений мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения. Группировки «Л-ДНР» также заявляют о повреждениях домов мирных жителей, раненных и погибших, однако наблюдатели миссии ОБСЕ не всегда могут оперативно попасть на место происшествия, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления.
Боевики группировки «ЛНР» утром 17 февраля обстреляли
Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии. Повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания.
18 февраля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли
контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку гуманитарный конвой от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Работа КПВВ приостановлена
из-за регулярных обстрелов «на период существования угрозы».
18 февраля автомобиль УАЗ взорвался
в центре Донецка на парковке у здания бывшей областной администрации. Так называемый начальник «народной милиции ДНР» Денис Синенков заявил, что это был его автомобиль. Сам он не пострадал. В Луганске вечером 18 февраля произошло
два взрыва с последующим возгоранием на газопроводе в районе Малой Вергунки. Все взрывы в «Л-ДНР» назвали «диверсиями».
В штабе Объединенных сил заявляют, что подразделения ВСУ «неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права». Украинские военнослужащие отрицают причастность к обстрелам, взрывам и поджогам на неподконтрольной территории, указывая, что это провокации со стороны боевиков.Действия и заявления Кремля
Государственная Дума РФ обратилась
к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей. Решение осудили США
и Европейский Союз
— канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил
, что признание ОРДЛО станет политической катастрофой, а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал
Путина не идти на такое решение. В МИД Украины заявили
, что признание Россией самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности.
Путин, комментируя
обращение Госдумы РФ, заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил
, что на ближайшем заседании Госдума обсудит вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе. Согласно плану работы Госдумы, ближайшее заседание запланировано на 22 февраля.
В связи с отказом НАТО не принимать Украину и Грузию в свои ряды, о чем настаивает РФ, Москва заявила, что американская сторона «не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». РФ также обвиняет НАТО в планах создать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса. Для деэскалации ситуации вокруг Украины РФ выдвинула ряд требований
— «принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».
Россия отказалась
принимать участие в инициированном
спецпредставителем ОБСЕ внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое было запланировано в субботу, 19 февраля, в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин подписал
ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
У министерства обороны Украины нет оснований говорить, что Россия нападет на страну 21 или 22 февраля. Об этом заявил
глава министерства Алексей Резников. По его словам, ударных российских группировок нет ни на одном участке, где войска РФ окружили Украину. Но риски есть – подчеркнул министр.
Ссылаясь на данные разведки, Резников утверждает
, что вывезенные в Россию жители отдельных районов Донбасса начали возвращаться домой.Провокации «Л-ДНР»
18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали так называемую эвакуацию
жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с главами «Л-ДНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны
за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.
Украина расценивает
сообщение об эвакуации людей в ОРДЛО как провокацию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В России 20 февраля заявили
, что более 40 тысяч жителей ОРДЛО уже прибыли в Ростовскую область.
РФ перевела
пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.
Украина готова эвакуировать жителей ОРДЛО, но Россия должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом заявила
вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Группировки «ДНР»
и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию
, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию. Местные жители сообщают, что мобилизация проходит принудительно. Такие случаи, в частности, зафиксированы
на Алчевском металлургическом комбинате. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают сообщать
о так называемых повестках от группировок «ЛНР» и «ДНР». Так называемая мобилизация уже коснулась сотрудников шахты имени Скочинского. Также в военкомат увезли сотрудников теплосети в Донецке. В военкомате им выдали военную форму.Международные механизмы урегулирования конфликта
Президенты Франции и РФ договорились продолжить работу Нормандской четверки. Как сообщает
пресс-служба Елисейского дворца, «главы двух государств взяли на себя твердые обязательства осуществить все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира».
Президент Владимир Зеленский провел разговор
с Эмманюэлем Макроном, в ходе которого лидеры поддержали скорейший созыв Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для немедленного введения режима тишины в регионе.
19 февраля президент США Джо Байден заявил
, что считает, что Путин принял решение напасть на Украину. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил
, что 24 февраля состоится встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Украина в четвертый раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако если эти консультации не состоятся или не будут результативными, украинская сторона может поставить документ под сомнение. Об этом заявил
президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Итоги недели на видео смотрите в спецвыпуске проекта «Донбасс сегодня»
.