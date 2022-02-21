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Глава «ЛНР» Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет

21 февраля 2022, 08:09

Глава «ЛНР» Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ», согласно которому мужчины старше 55 лет могут быть добровольно призваны на военную службу.

Этой бумагой Пасченик внес изменения в свой предыдущий указ от 19 февраля «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной Республики», дополнив абзацем такого содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке».

«ЛНР» объявила всеобщую мобилизацию 19 февраля соответствующим «указом» Пасченика. Также был установлен запрет на выезд за пределы ОРЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

«ЛНР» призывает всех мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. В военкомат обязывают прийти даже тех, кто не состоит на воинском учете и не получил повестку.

В Луганске «военная комендатура ЛНР» увозит местных жителей-мужчин в военкоматы непосредственно с улиц.

В Луганске и в других городах под контролем «ЛНР» зафиксированы факты принудительной мобилизации. В частности, принудительно забирают на военную службу сотрудников Алчевского металлургического комбината.

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