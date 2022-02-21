Санкции, планируемые Евросоюзом и США, призваны отрезать Россию от международных финансовых рынков. Об этом заявила в эфире телеканала ARD председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, все санкции в случае вторжения РФ в Украину будут наложены на «товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить».



Однако Фон дер Ляйен выступила против немедленного введения санкций, как того требует Киев в связи с эскалацией на Донбассе.



По ее утверждению, Запад все еще дает шанс РФ вернуться к дипломатическому пути решения проблемы и вновь сесть за стол переговоров.



«И это окно возможностей открыто до сих пор», — подчеркнула глава Еврокомиссии, уточнив, что теперь окончательное решение полностью зависит от президента Владимира Путина.



Она считает, что Россия «очень внимательно прислушивается к тому, что мы говорим». Российская экономика «почти полностью ориентирована на ископаемые виды топлива, а именно на нефть, уголь и газ»: на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина госбюджета РФ «подпитывается» именно от них.



По заверениям Фон дер Ляйен, ничего хорошего для России не предвидится, «если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций».



По оценке Росстата, годовая инфляция в РФ в январе составила 8,73 процента, Центробанк 11 февраля повысил ключевую ставку до 9,5 процента.

На минувшей неделе ежедневное количество обстрелов на Донбассе в разы увеличилось. С начала эскалации боевых действий вблизи линии разграничения на территории, подконтрольной правительству Украины, повреждены минимум сто домовладений мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения.

За минувшие сутки, 20 февраля, незаконные вооруженные формирования 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.