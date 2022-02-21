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Новые спутниковые снимки показали активность войск РФ у границы Украины – CNN

21 февраля 2022, 09:20

Новые спутниковые снимки показали активность войск РФ у границы Украины – CNN

Российские войска, расположенные рядом с северо-восточной границей Украины с РФ, по-прежнему активны. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сделанные вчера, 20 февраля, сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

Специалисты компании, которая отслеживает перемещение войск РФ поблизости с украинской границей, отмечают: «к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности». Эти территории находятся примерно в 35 км от украинской границы.

«Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас большая часть подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отбыли. По всему району можно видеть следы передвижения транспортных средств и конвои бронетехники», - сообщили в компании.

В местах, где еще в минувшее воскресенье наблюдалось размещение значительных сил, их почти не осталось.

Некоторая военная техника была замечена к востоку от Валуек, примерно в 15 км от украинской границы.

Отдельно CNN установил геолокацию нескольких видео, которые появились в сети на выходных. На них видно передвижение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой поблизости Белгорода.

Вероятность угрозы для России со стороны Украины не поддается никакой логике. Об этом в интервью российскому телеканалу «Дождь» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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