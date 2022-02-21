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В СБУ заявили о готовности своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации

21 февраля 2022, 09:34

В СБУ заявили о готовности своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации

Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке страны.

«Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям», — подчеркнул он.

По словам главы спецслужбы, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. В связи с этим он призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

«Дезинформация — важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность — вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину», — резюмировал Баканов.

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