В СБУ заявили о готовности своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации

Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом глава СБУ Иван Баканов заявил в ходе рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на востоке страны.

«Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом как раз на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям», — подчеркнул он.



По словам главы спецслужбы, сейчас страна-агрессор применяет целый комплекс инструментов для давления на Украину. В связи с этим он призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.



«Дезинформация — важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность — вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину», — резюмировал Баканов.