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«ЛНР» заявила о ранении трех человек в результате обстрелов

21 февраля 2022, 09:48

«ЛНР» заявила о ранении трех человек в результате обстрелов

Трое мирных жителей отдельных районов Луганской области получили ранения в результате боевых действий в воскресенье. Об этом заявили в «представительстве в СЦКК» группировки «ЛНР».

Как утверждается, в поселке Пришиб мирный житель получил осколочные ранение и был разрушен жилой дом.
А в Знаменке двое мирных жителей получили осколочные ранения и было повреждено два жилых дома, заявили в «ЛНР».

Также там рассказали, что в Лозовом в результате обстрела сгорел один жилой дом, а в Голубовском повреждена воздушная линия электропередач ВЛ 35-кВ. — подстанция Михайловка и Петродонецкая № 1, в результате чего без электроснабжения остались более 1000 абонентов в Донецком и Голубовском.

Также в «ЛНР» подчеркнули, что вчера в садоводческом кооперативе «Лада» села Пионерское погибло два мирных жителя и разрушено пять домов.

На данный момент других источников, подтвеждающих информации о жертвах нет. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, как правило, отображает информацию о жертвах в своих отчетах спустя несколько дней.

После обострения ситуации на Донбассе на этой неделе украинское военное командование неоднократно заявляло, что не обстреливает жилые кварталы неподконтрольной части Донбасса.

Президент Владимир Зеленский в субботу обвинил боевиков «ДНР» и «ЛНР» в обстреле подконтрольной им территории с целью обвинить в этом Украину.

В воскресенье вечером штаб ООС опубликовал видео, на котором, как утверждается боевики «ЛНР» собственоручно ведут обстрел Луганска.

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