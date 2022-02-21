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Генсек ОБСЕ призывает все стороны соблюдать прекращение огня на Донбассе

21 февраля 2022, 10:32

Генсек ОБСЕ призывает все стороны соблюдать прекращение огня на Донбассе

Сторонам конфликта на Донбассе необходимо прекратить применение тяжелого вооружения и вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Об этом заявила генсек ОБСЕ Хельга Шмид.

«Призываю все стороны вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать прекращение огня и защищать мирных жителей», — написала она в Twitter.

Шмид уточнила, что наблюдателями ОБСЕ зафиксирована «активизация применения тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями».

«Ставить под угрозу жизнь мирных жителей недопустимо», — подчеркнула генсек ОБСЕ.

С начала эскалации боевых действий, на протяжении последних 4 дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории были повреждены 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

За минувшие сутки, 20 февраля, незаконные вооруженные формирования 80 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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