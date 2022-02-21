Власти Харьковщины заявили о готовности принимать людей из ОРДЛО

Власти Харьковской области согласовали и обновили планы приема граждан с временно оккупированных территорий. Об этом сегодня, 21 февраля, во время аппаратного совещания заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает Depo.Харьков.



«У нас в субботу проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области. Соответствующие планы согласованы, обновлены, мы провели консультации с городом», — сказал он.



«Мы готовы принимать наших людей, пожалуйста, если это необходимо. Все службы мобилизованы, мы готовы к любым вызовам, которые будут ждать нас», — сообщил Синегубов.

Всего за последние 5 дней было зафиксировано 94 обстрелов гражданских объектов в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Повреждены 44 гражданских дома. Подверглись разрушениям 4 учреждения образования. Повреждены 5 объектов важной инфраструктуры. Ранены 2 гражданских человека и получили контузию 3 гражданских человека.



В результате обстрелов за последние сутки повреждения получили 7 жилых домов в населенных пунктах Малиновое, Новолуганское, Железное, Зайцевое, Старый Айдар, Водяное, Талаковка, Красногоровка и Пески.