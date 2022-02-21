В Донецке погиб мирный житель в результате боевых действий

Фото: «Народная милиция ДНР» / Telegram

Мирный житель погиб в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка в результате боевых действий.



Как утверждает пресс-служба «Народной милиции» группировки «ДНР», мужчина попал под обстрел на остановке общественного транспорта. Он был шахтером, ехавшим на шахту на утреннюю смену.



Ресурсы «ДНР» также опубликовали фотографии и видео с погибшим. На кадрах видны оторванные ноги мужчины.

Все фото: «Народная милиция ДНР»

С 17 февраля на Донбассе резко увеличилось количество обстрелов. Украинские вооруженные силы и пророссийские незаконные вооруженные формирования обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.



После обострения ситуации на Донбассе украинское военное командование неоднократно заявляло, что не обстреливает жилые кварталы неподконтрольной части Донбасса.



Президент Владимир Зеленский в субботу обвинил боевиков «ДНР» и «ЛНР» в обстреле подконтрольной им территории с целью обвинить в этом Украину.



В воскресенье вечером штаб ООС опубликовал видео, на котором, как утверждается боевики «ЛНР» собственоручно ведут обстрел Луганска.