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Посольство Украины осуждает публикацию израильским госканалом интервью Пушилина

21 февраля 2022, 11:28

Посольство Украины осуждает публикацию израильским госканалом интервью Пушилина

Посольство Украины в Израиле осуждает ситуацию с публикацией израильским государственным медиаресурсом 11 KAN интервью с главой «ДНР». Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в соцсети Facebook.

«Мы решительно осуждаем то, что 11 КАN превратился в инструмент российской пропаганды и распространяет российские ложные нарративы по ситуации в Украине. Привлечение внимания к представителю российской оккупационной администрации еще больше усугубляет и без того напряженную ситуацию с безопасностью и подрывает усилия по деэскалации напряженности. Это не свобода слова, а добавление масла в огонь», — отмечается в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что израильские СМИ используются для гибридной войны, которую Россия ведет против демократий и свободных наций.

«Особенно возмущает, что так называемое „интервью“ вышло в тот момент, когда весь демократический мир, ключевые партнеры Израиля — США, Великобритания и Евросоюз прилагают огромные усилия, чтобы удержать Россию от дальнейшего вторжения в Украину», — заявили дипломаты.

При этом в посольстве выступили с требованием об удалении этого материала со всех медиа-площадок и ресурсов.

Как известно, 19 февраля в эфире телеканала 11 KAN вышло интервью Пушилина. Причем русскоязычное население Израиля услышало только террориста, а комментарии журналиста на иврите многим были непонятны по незнанию языка.

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