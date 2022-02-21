На Донетчине за сутки 593 заболевших COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 593 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще семь пациентов, а выздоровели 781.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 211 469 человек. Из них 181 397 пациентов выздоровели, 5 539 — умерли.

По данным Минздрава, за воскресенье, 20 февраля, в Украине выявили 13 562 случаев заражения коронавирусом.