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Песков отказался комментировать возможную силовую помощь «Л-ДНР»

21 февраля 2022, 11:58

Песков отказался комментировать возможную силовую помощь «Л-ДНР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России в случае обращения руководства «ДНР» и «ЛНР», передает ТАСС.

Кроме того, Песков добавил, что отсутствие снижения напряженности вызывает у Кремля серьезную обеспокоенность.

Что касается вопроса о возможной силовой помощи со стороны РФ в случае обращения руководства «ДНР» и «ЛНР», то представитель Кремля не дал как такового ответа.

«Без комментариев», — заявил он.

Ранее «Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение.

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