На Луганщине за сутки выявили около 200 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 188 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 175 человек, умерли от осложнений заболевания два человека — 86-летняя женщина изСеверодонецка и 81-летний мужчина из Попаснянского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у78 113 жителей области. Из них выздоровели — 64 082 человека, умерли — 2 366 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 238 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 55,8 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за воскресенье, 20 февраля, в Украине выявили 13 562 случаев заражения коронавирусом.