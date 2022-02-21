Резников: Главы «Л-ДНР» своими видео задокументировали преступление России

Главы группировок «ЛНР» и «ДНР», ранее записавшие видеообращение о необходимости эвакуации населения, де-факто своими действиями задокументировали российское преступление. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



По его словам, главы «Л-ДНР, записавшие эти обращения, де-факто рассказали об обстрелах за двое суток до их начала.



«После они устроили фарс с „экстренной эвакуацией“, чтобы создать картинку для российской пропаганды. Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы сделать их частью военной операции», — отметил министр.



Он уточнил, что сейчас вывезенные в Ростовскую область люди пытаются вернуться домой.



«Одновременно российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе. Поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать», — сказал Резников.



Он уточнил, что поскольку боевикам не удается спровоцировать украинскую армию, а большинство жителей временно оккупированных территорий Донбасса им уже не верят, то они увеличивают интенсивность провокаций. В частности, вчера вечером боевики обстреляли из тяжелого оружия Луганск.

Видео глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации жителей ОРДЛО были записаны 16 февраля, то есть за два дня до обострения на Донбассе. Это следует из метаданных опубликованных роликов.