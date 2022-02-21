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Резников: Главы «Л-ДНР» своими видео задокументировали преступление России

21 февраля 2022, 12:44

Резников: Главы «Л-ДНР» своими видео задокументировали преступление России

Главы группировок «ЛНР» и «ДНР», ранее записавшие видеообращение о необходимости эвакуации населения, де-факто своими действиями задокументировали российское преступление. Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, главы «Л-ДНР, записавшие эти обращения, де-факто рассказали об обстрелах за двое суток до их начала.

«После они устроили фарс с „экстренной эвакуацией“, чтобы создать картинку для российской пропаганды. Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы сделать их частью военной операции», — отметил министр.

Он уточнил, что сейчас вывезенные в Ростовскую область люди пытаются вернуться домой.

«Одновременно российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе. Поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать», — сказал Резников.

Он уточнил, что поскольку боевикам не удается спровоцировать украинскую армию, а большинство жителей временно оккупированных территорий Донбасса им уже не верят, то они увеличивают интенсивность провокаций. В частности, вчера вечером боевики обстреляли из тяжелого оружия Луганск.

Видео глав группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации жителей ОРДЛО были записаны 16 февраля, то есть за два дня до обострения на Донбассе. Это следует из метаданных опубликованных роликов.

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