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Украина не ведет военных действий против сограждан в ОРДЛО – Данилов

21 февраля 2022, 13:51

Украина не ведет военных действий против сограждан в ОРДЛО – Данилов

Украина не может вести военные действия против сограждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, приветствуется только дипломатическое решение ситуации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции в рамках национального форума «Безопасные и состоятельные общины будущего».

«Наша задача очень проста: мирным путем вернуть временно оккупированные Россией территории. Мы не можем вести военные действия против части нашего населения. Мы приветствуем, чтобы решение всех вопросов происходило по дипломатическому пути», — подчеркнул он.

Глава СНБО добавил, что Украина не имеет отношения к обострению ситуации на неподконтрольном Донбассе, а украинские военные открывают огонь только в случае угрозы жизни.
«Желание России спровоцировать нас на боевые действия не реализуется... Мы должны сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Сегодня идет очень массированная информационная кампания против нашей страны. Ежедневно происходят кибератаки. Мы понимаем, что и как нам нужно делать. Главное, что наше общество и военные готовы к любым вызовам. Главное, чтобы мы спокойно выдержали провокации, которые сегодня совершаются со стороны РФ», — подытожил он.

Ранее Данилов заявил, что Россия может планировать провокации на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях, однако Украине не планировала и не будет идти на наступление.

19 февраля рано утром боевики обстреляли из тяжелого вооружения подконтрольное им село Пикузы (бывш. Коминтерново) Волновахского района с целью дискредитации украинской армии. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке «Восток».

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